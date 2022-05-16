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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Женщина с трехлетним сыном погибли во время пожара в Красноярском крае

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины и трехлетнего ребенка на пожаре в красноярском селе Крутояр, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия в понедельник.

Сообщение о гибели 36-летней женщины и ее трехлетнего сына во время пожара в частном доме по улице Набережная села Крутояр Ужурского района поступило в следственные органы накануне.

По предварительным данным, в доме проживала семья, в том числе двое малолетних детей мальчики - трех и десяти лет. В момент трагедии глава семьи находился на работе, старший мальчик у дедушки.

"В обеденное время в доме возник пожар. Очаг возгорания находился в детской комнате. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с источниками огня. Ребенок скончался по дороге в больницу в автомобиле скорой помощи", - говорится в сообщении.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Хакасия Красноярский край
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