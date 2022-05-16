Правительство РФ ограничило вывоз свинца и свинцового лома

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ ввело лицензирование при вывозе из РФ необработанного свинца, а также свинцового лома и отходов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте правительства.

Исключение сделано для полупродуктов производства цветных металлов, содержащих драгметаллы.

Мера действует с 15 мая по 15 ноября.

"Принятое решение направлено на предупреждение дефицита свинца на российском рынке в условиях внешних ограничений - металл необходим для производства аккумуляторных батарей и широко используется автопроизводителями", - поясняется в сообщении.

Вывоз будет возможен по разовым лицензиям Минпромторга. Для их получения требуется лицензия на сбор и утилизацию отходов I - IV классов опасности, включенных в том числе в группу отходов "Батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, кроме аккумуляторов для транспортных средств".

У производителей свинца и переработчиков свинцового лома уже есть все необходимые для получения лицензии документы, говорится в сообщении.

Минэкономразвития поручено внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предложение о лицензировании экспорта свинца с таможенной территории Евразийского экономического союза.

В 2021 году, согласно данным ФТС, Россия экспортировала 309,4 тыс. тонн свинца, которые оцениваются в сумму около $612,2 млн. Крупнейшими импортерами российского свинца в 2021 году были Швейцария, Сингапур, Германия и Турция.

В России нет производств первичного свинца, а более 95% вторичного свинца производится при переработке старых батарей, причем 50-60% вторичного свинца идет на экспорт, сообщал ранее Минпромторг в пояснительной записке к проекту документа. Сейчас российские экспортеры не могут вывезти свинец из-за логистических проблем. Внутренние потребители свинца (аккумуляторные, кабельные и патронные заводы) не смогут потребить весь этот объем.

Цена свинца на LME с начала 2022 года сократилась на 12%, до $2,06 тыс. за тонну, при этом в начале марта металл достигал $2,5 тыс. за тонну, своего максимума с начала 2018 года.