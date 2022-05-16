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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:47

Предпринимателя из Иваново обвинили в отравлении 16 человек некачественным холодцом

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы предъявили индивидуальному предпринимателю из Иваново обвинение по делу об отравлении холодцом шестнадцати человек, сообщает СУ -по региону.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель, бригадир цеха и ряд других лиц занимались производством мясных продуктов, которые не соответствовали требованиям, предъявляемым к ним законодательством РФ.

Следователи выявили факты отравления 16 человек в различных регионах страны холодцом, к котором было выявлено несоответствие требованиям безопасности по содержанию нитрита натрия.

В настоящее время предприниматель и бригадир цеха задержаны, им предъявлено обвинение по п. "а" ч.2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Решается вопрос о заключении обвиняемых под стражу.

СКР Ивановская область
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