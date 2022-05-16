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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

Песков назвал наглым поведение сотрудников спецслужб США в отношении граждан РФ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал наглым поведение американских спецслужб в отношении российских дипломатов и россиян в США.

"Мы разделяем озабоченности главы нашего дипломатического представительства в США. Весьма наглое поведение представителей американских спецслужб по отношению к нашим гражданам, сотрудникам наших загранучреждений считаем недопустимым", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Так он ответил на вопрос, обеспокоены ли в Кремле в связи с заявлениями посла РФ в США Анатолия Антонова о поступающих в адрес сотрудников российской дипмиссии угрозах, в том числе физической расправы. Антонов также сообщил, что каждый день у российского посольства проходят антироссийские акции, имеют место акты вандализма, а сотрудники спецслужб США "фланируют вокруг российского посольства, раздавая телефоны ФБР и ЦРУ, по которым можно позвонить для установления сотрудничества".

Дмитрий Песков США Анатолий Антонов
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