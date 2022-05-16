В Новгороде вынесены приговоры группе инсценировщиков ДТП

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Новгородский районный суд признал 23 жителей Новгородской и Псковской областей виновными в инсценировке ДТП и незаконном получении страховых возмещений, сообщила областная прокуратура.

Суд признал их вину в 41 эпизоде по ч. 3 ст. 30, ч. 2, 4 ст. 159.5 УК (покушение на мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору и организованной группой).

Установлено, что с апреля 2015 года по сентябрь 2016 года они инсценировали ДТП с участием дорогих машин, похожих на автомобили в базе страховых компаний. При этом на автомобили прикреплялись поддельные номерные знаки, а у водителей были нотариальные доверенности на использование машины от имени реального собственника, паспорт на машину и полис ОСАГО. Сотрудники ГИБДД фиксировали ДТП, эксперт оценивал повреждение автомобиля. После этого подсудимые получали страховку по документам, подтверждающим право автовладельцев на компенсацию.

Следствие оценило общий ущерб страховых компаний от этих афер в более чем 3 млн рублей.

12 подсудимых полностью признали вину, семеро - частично, четверо - не признали.

Александр Степанов приговорен к трем годам колонии общего режима, Константин Полозаев - восемь месяцев условно. Еще двух человек суд приговорил к 200 часам обязательных работ, еще шестеро были оштрафованы на суммы от 25 до 40 тысяч рублей. Дела остальных были закрыты за истечением срока давности.

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

Еще два организатора группы ранее получили сроки лишения свободы, третий находится в розыске.