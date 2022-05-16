Первый автобус из российских и китайских запчастей выпустят в Подмосковье 3 июня

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Первый автобус, собранный из запчастей российских и китайских производителей, выйдет с конвейера подмосковного Ликинского завода в июне, сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова в понедельник.

"Введение санкций вызвало сложности в транспортной отрасли, так как автобус производителя группы "ГАЗ" на 60% состоит из иностранных комплектующих. Как следствие, выросла стоимость всех запчастей на 20-200%. (...) Новые вызовы привели к новому автобусу - (...) 3 июня с конвейера в Ликино сойдет первый автобус полностью на отечественных и китайских комплектующих, прошедших сертификацию", - сказала Кротова на еженедельном совещании губернатора с министрами и главами округов региона.

Она отметила что из-за санкций стоимость запчастей увеличилась местами в два раза. В целом стоимость автобусов выросла на 30-40%. Также возросла стоимость техобслуживания и лизинговые кредиты.

По словам зампреда, для контроля над ситуацией власти региона создали штаб по контролю цен и сдержали уровень роста цен не более 10%. Также для улучшения состояния транспортной инфраструктуры были снижены штрафы за мелкие поломки со 100 тыс. до 1 тыс. рублей. Кроме того, в регионе увеличили авансы по контрактам и отсрочили обязанность перевозчиков по обновлению автобусов на год.