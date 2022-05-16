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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

Упавшее из-за ветра гнездо белых аистов восстановили в Белгородской области

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Краснокнижные белые аисты, поселившиеся в селе Грузском Борисовского района Белгородской области, лишились гнезда из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Местные жители, которые очень привязались к своим необычным соседям, решили помочь аистам восстановить гнездо. Они изготовили основание, чтобы птицам не пришлось искать новое место жительства, и обратились за помощью к сотрудникам МЧС России.

Спасатели отозвались на просьбу жителей. С помощью автолестницы они закрепили основание будущего "дома" для птиц на фонарном столбе.

"Пока люди проводили работы на земле, над ними все время кружили аисты. Местные жители очень надеются, что в скором времени птицы вновь совьют себе здесь гнездо и будут снова жить с ними по соседству", - говорится в сообщении.

Белые аисты занесены в Красную книгу Белгородской области и ряда других регионов РФ. В Борисовском районе аисты расселяются по всей территории и порой вьют гнёзда на столбах по обочинам дорог и вблизи людских жилищ.

Белгородская область МЧС РФ
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