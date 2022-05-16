В РФ расширили перечень разрешенных работ при капремонте зданий

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - При капитальном ремонте зданий в РФ теперь разрешено проводить работы, ранее допускавшиеся только при реконструкции, сообщил сайт правительства России.

"Принятое решение сократит сроки некоторых работ, которые ранее выполнялись только при реконструкции зданий. В среднем это позволит сэкономить порядка трех месяцев при таких работах", - заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Теперь при капремонте разрешена замена и восстановление некоторых несущих конструкций без оформления проектной документации и получения разрешений. Среди таких работ – усиление тела фундамента, замена элементов перекрытий, усиление балок, ферм и арок, перекладка ветхих участков кирпичной кладки, работы по изменению конструктивных частей искусственных дорожных сооружений.

Решение объяснено продолжением работы по снижению административных барьеров в строительстве.