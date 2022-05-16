Получившая протокол за нетрезвое вождение петербурженка отсудила у МВД свыше 25 тыс. руб.

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга встал на сторону местной жительницы, которая потребовала у полиции компенсацию за незаконное привлечение к административной ответственности за якобы нетрезвое вождение, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

"Суд взыскал с РФ в лице МВД России убытки в сумме 15 тыс. рублей, расходы на оплату услуг представителя в сумме 10 тыс. рублей, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 600 рублей", - говорится в сообщении.

Как следует из иска, в июле 2021 года в отношении истицы составили протокол по ч.1 ст.6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача) по факту того, что сотрудники ДПС остановили ее за вождение в нетрезвом состоянии. Опьянение было установлено на основании акта медосвидетельствования: результаты анализов показали наличие в крови женщины некоего препарата.

При рассмотрении протокола о правонарушении в мировом суде истица предоставила рецепт, согласно которому ей врачом назначены лекарства, в том числе корвалол - одно из его активных веществ и обнаружили в ее организме. В результате суд прекратил дело в связи с отсутствием в действиях женщины состава правонарушения, следует из сообщения.

По информации пресс-службы, женщина просила Смольнинский районный суд взыскать с МВД сумму убытков - 20 тыс. рублей, 15 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреде и потраченное на судебные расходы.

Представитель ответчика в свою очередь возражала против удовлетворения требований, указывая на отсутствие доказательств незаконности действий полицейских.