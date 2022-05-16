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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:57

В Белоруссии нашли тело второго из трех детей, провалившихся под лед в Смоленске

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Водолазы обнаружили тело 10-летнего мальчика, провалившегося под лед на реке Днепр в Смоленске в марте текущего года, сообщает СУ СКР по региону.

"14 мая текущего года в месте разлива реки Днепр вблизи деревни Приднепровье Оршанского района Витебской области Республики Беларусь обнаружено тело 10-летнего ребенка без признаков насильственной смерти. Антропометрические данные, а также одежда совпадают по описанию с ориентировкой на малолетнего, пропавшего без вести 7 марта в Смоленске", - говорится в сообщении.

7 марта этого года двое 8-летних братьев и 10-летний мальчик вышли из дома в Смоленске и ушли в неизвестном направлении. На следующий день тело 8-летнего ребенка было обнаружено водолазами в реке Днепр неподалеку от места жительства детей.

Отмечается, что поиски третьего ребенка, 8-летнего мальчика, продолжаются.

Кроме того, проводятся следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

В связи с безвестным исчезновением детей в Смоленске ранее возбудили уголовное дело (часть 2 статьи 105 УК РФ).

Смоленск Белоруссия
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