Трое детей пропали в Тверской области
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в Тверской области устанавливают местонахождение трех несовершеннолетних, сообщает в понедельник пресс-служба СУ СКР по региону.
По данным следствия, в деревне Некрасово пропал 10-летний мальчик, который не пришел из школы.
Накануне в Торжке 13-летний ученик областного центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, самовольно покинул учебное заведение. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Кроме того, из дома в Твери ушла и до сих пор не вернулась 15-летняя девочка.
Полиция ведет поиск детей и устанавливает их круг общения.