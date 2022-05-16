Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:57

Трое детей пропали в Тверской области

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в Тверской области устанавливают местонахождение трех несовершеннолетних, сообщает в понедельник пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, в деревне Некрасово пропал 10-летний мальчик, который не пришел из школы.

Накануне в Торжке 13-летний ученик областного центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, самовольно покинул учебное заведение. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, из дома в Твери ушла и до сих пор не вернулась 15-летняя девочка.

Полиция ведет поиск детей и устанавливает их круг общения.

Тверская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Услуги ЖКХ в России с 1 июля подорожают в среднем на 4%

Услуги ЖКХ в России с 1 июля подорожают в среднем на 4%

Суд оштрафовал "Радио Свобода" на 18 млн руб. за неудаление фейков о спецоперации

"Радио Свобода" грозит еще 80 млн руб. штрафа за неудаление фейков о спецоперации

Сбербанк покинет руководитель корпоративно-инвестиционного блока Андрей Шеметов

Сбербанк покинет руководитель корпоративно-инвестиционного блока Андрей Шеметов

ФСБ и МВД могут наделить правом проверять кандидатов на получение оружия

ФСБ и МВД могут наделить правом проверять кандидатов на получение оружия

Нового председателя ЛДПР изберут на внеочередном съезде партии 27 мая

Отсрочку уплаты утильсбора в РФ расширили на всех автопроизводителей со СПИК

Отсрочку уплаты утильсбора в РФ расширили на всех автопроизводителей со СПИК

Участница Pussy Riot Люся Штейн объявлена в розыск

Участница Pussy Riot Люся Штейн объявлена в розыск