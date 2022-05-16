Трое детей пропали в Тверской области

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в Тверской области устанавливают местонахождение трех несовершеннолетних, сообщает в понедельник пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, в деревне Некрасово пропал 10-летний мальчик, который не пришел из школы.

Накануне в Торжке 13-летний ученик областного центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, самовольно покинул учебное заведение. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, из дома в Твери ушла и до сих пор не вернулась 15-летняя девочка.

Полиция ведет поиск детей и устанавливает их круг общения.