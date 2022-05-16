Следователи в Иванове проверят информацию о нападении мужчины на трех детей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку информации о нападении неизвестного мужчины на трех детей в одном из районов города Иваново, сообщает СУ СКР по региону.

"По данным СМИ, на трех малолетних мальчиков неизвестный мужчина в подъезде одного из домов в микрорайоне Московский города Иваново напал и нанес им телесные повреждения. В результате у одного ребенка выявлено сотрясение мозга, а двое других получили химические ожоги в ходе использования мужчиной перцового баллончика", - говорится в сообщении ведомства.

Возраст детей не уточняется.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.