Восемь детей пострадали в ДТП в Кабардино-Балкарии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Более десяти человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса Ford Transit и внедорожника Mercedes-Benz в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, среди пострадавших восемь детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры КБР.

"Всего в ДТП пострадало 13 человек, в том числе восемь детей. В больницу были доставлены девять участников автоаварии", - сказали в прокуратуре.

Там пояснили, что в микроавтобусе Ford Transit находились десять жителей Калужской области, шестеро из них - дети. В автомобиле Mercedes-Benz был житель КБР с двумя детьми.

Прокуратурой республики взято на контроль проведение проверочных мероприятий по факту автоаварии с участием несовершеннолетних детей. В настоящее время проводится проверка произошедшего.

Микроавтобус Ford Transit и внедорожник Mercedes-Benz столкнулись 16 мая около 18:20 в районе поселка Учебный в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП.