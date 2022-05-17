Восьмилетняя девочка упала с пятого этажа и осталась жива

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Ачинске (Красноярский край) устанавливают обстоятельства падения ребенка из окна квартиры на пятом этаже, сообщает пресс-центр Главного управления МВД РФ по региону.

Накануне днем в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о травмировании восьмилетней девочки. Полицейские установили, что ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже. С травмами различной степени тяжести девочка была доставлена в больницу.

Установлено, что в квартире, где проживает ребенок, идет ремонт, и отец, устав от проведения работ, уснул. Предположительно в это время девочка, смотревшая в окно, не удержалась и упала с высоты. Семья на учете в органах внутренних дел не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится всестороннее изучение этого происшествия. После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято решение в соответствии с законодательством.