В Иркутской области завели 12 уголовных дел о контрабанде леса на 56 млн рублей

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Полицейские в Иркутской области задержали троих подозреваемых в контрабанде древесины за рубеж, сообщил во вторник пресс-центр МВД России.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, возбуждено 12 уголовных дел по статье 226.1 УК РФ "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов", которые соединены в одно производство.

"По версии следствия, злоумышленники нелегально переместили за рубеж свыше 5 тыс. кубометров лесоматериалов стоимостью более 56 млн рублей", - сказала Волк.

По предварительным данным, участники группы переправляли лесоматериалы за границу по международным контрактам с иностранными партнерами. При этом в уполномоченные органы представлялись декларации с заведомо ложными сведениями об экспортируемом товаре.

Подозреваемые – двое граждан одной из стран Восточной Азии, работающие в тайшетской лесопромышленной компании, а также ее бенефициар, трижды судимый местный житель.

Проведены обыски по местам проживания задержанных, в офисе фирмы, на пунктах приема, переработки и отгрузки древесины. Изъяты документация, компьютерная техника, четыре фронтальных погрузчика, три легковых автомобиля, около 2,5 тыс. кубометров пиломатериалов, круглый лес разных пород объемом более 1 тыс. кубометров.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.