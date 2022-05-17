Транзитная заявка через Украину во вторник составила 49 млн куб. м газа

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - "Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на вторник в объеме 48,9 млн кубометров.

Заявка на понедельник первоначально была опубликована в размере 46,8 млн куб. м, но к концу газовых суток она увеличилась до 56,7 млн куб. м.

Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины - по газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков".

"Газпром" считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. "Украинские специалисты всё это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", - отмечают в российской компании.

Рынок

Европейский рынок газа снова демонстрирует признаки оптимизации поставок. В большинстве контрактов с "Газпромом" действует индекс "на месяц вперед" (его значение для мая может быть выше $1100 за тысячу кубометров). На спотовом рынке цены уже снизились до уровня $990 по мере наступления летнего тепла и вследствие принятия политиками и рынком новой системы оплаты российского газа. В результате покупатели ищут более дешевую альтернативу на спотовом рынке. На гибкую оптимизацию поставок указывают и постоянно пересматриваемые номинации на транзит газа.

На прошлой неделе (с 9 по 15 мая) ветер помогал европейской энергетике. Выработка ветроэнергетических установок обеспечила почти 17% энергобаланса по ЕС. В понедельник этот показатель снизился до 14%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Новая система оплаты

Президент РФ 31 марта подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

В уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже" и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Если это условие не будет исполнено - поставки прекращаются. Запрещается дальнейшая отгрузка, если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, не в полном объеме, или не на счет в уполномоченном банке.

Польша и Болгария в связи с отказом принять новую систему расчетов уже утратили возможность получения российского газа.