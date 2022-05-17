Глава Костромской области восстановил доступ к аккаунту в соцсети после попытки взлома
Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Администраторы социальной сети "ВКонтакте" восстановили работу аккаунта губернатора Костромской области Сергея Ситникова.
"Мой официальный аккаунт "ВКонтакте" восстановлен. Злоумышленникам не удалось преодолеть комплексную систему защиты и получить доступ к личным сообщениям и данным. Вся информация сохранена", - написал Ситников в своем телеграм-канале во вторник.
Накануне вечером стало известно о "заморозке" аккаунта Ситникова из-за попытки взлома.