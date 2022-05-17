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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

Директора астраханской школы заподозрили в сборе "дани" с учителей

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Директор школы в Астраханской области стала фигуранткой уголовного дела о взятке в особо крупном размере, сообщает во вторник управление СКР по региону.

"По версии следствия, подозреваемая неоднократно требовала от педагогов передать ей деньги за общее покровительство и попустительство по службе. Средства подозреваемая требовала переводить на карту ее сына. С октября 2020 года по январь 2022 года получила от девяти учителей более 175 тыс. рублей", - говорится в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Преступную деятельность директора школы пресекли сотрудники Следственного комитета совместно с коллегами из областного управления МВД.

Астраханская область
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