Песков отметил, что Россия находится в ситуации "идеального шторма"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию, в которой оказалась Россия, как "идеальный шторм и момент истины", и выразил уверенность, что политика главы государства в этих условиях пользуется поддержкой населения.

"Фактически, мы с вами сейчас живем в условиях идеального шторма и момента истины, того самого шторма и того самого момента, которые должны обеспечить и защитить наши интересы, сделать так, чтобы вам жилось лучше, комфортнее, стабильнее и защищеннее", - сказал Песков, выступая на марафоне российского общества "Знание".

"Мы уверены, что все будет хорошо, и мы уверены, что мы победим и добьемся всех целей. Наш президент знает, куда он ведет нашу страну, мы все видим, какой политический консенсус и уровень поддержки у нашего президента - его поддерживает вся страна", - заявил Песков.

Он выразил уверенность, что Путина "поддерживает молодежь, поддерживают все поколения нашей страны".

Песков также предрек, что нынешний кризис закончится миром, где голос России будут слышать, и где ей будет комфортно существовать.

"Любая война заканчивается миром, и этот мир будет таким, где наш голос будут слышать, где нам будет комфортно, безопасно, и где мы будем уверенно стоять на своих ногах", - сказал он.