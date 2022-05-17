Суд позволил Навальному свидание с семьей и отложил рассмотрение жалобы на приговор

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляционной жалобы оппозиционера Алексея Навального на приговор, чтобы он имел возможность на свидание в колонии с семьей, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда во вторник.

"Удовлетворить ходатайство Навального и отложить судебное заседание на 24 мая в 9:30", - огласила решение судья.

Навальный попросил суд о переносе заседания в связи с тем, что у него запланировано длительное свидание в колонии с семьей, которое разрешено по закону раз в три месяца.

Приговор и обвинение

Лефортовский суд Москвы 22 марта на выездном заседании в колонии №2 города Покров Владимирской области огласил приговор Навальному за мошенничество и неуважение к суду: оппозиционеру назначено девять лет колонии строгого режима со штрафом в 1,2 млн руб.

Согласно фабуле дела, Навальный создал организованную группу в составе его соратников Леонида Волкова (признан в РФ иноагентом), Романа Рубанова и иных соучастников, которая собирала у неограниченного круга лиц денежные средства на деятельность "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК - признан в РФ экстремистским и запрещен), "Фонда защиты прав граждан" (ФЗПГ - признан в РФ экстремистским и запрещен) и "Штабов Навального" (признаны в РФ экстремистскими и запрещены), а также на президентскую кампанию 2018 года.

По версии следствия, с которой согласился суд, вместо уставной деятельности организованных им НКО денежные средства Навальный тратил на экстремизм и личные нужды.

Кроме того, установило следствие, денежные средства на президентскую кампанию Навальный собирал, будучи осужденным и лишенным пассивного избирательного права, таким образом "вводя жертвователей в заблуждение относительно своих истинных целей".

Всего, по мнению Следственного комитета, Навальный и его сообщники похитили и распорядилась по собственному усмотрению денежными средствами четырех граждан на общую сумму 2 693 503 руб.

Кроме того, по версии следствия, оппозиционер, пренебрегая общепринятыми нормами морали и нравственности, желая унизить и воспрепятствовать нормальному судопроизводству, оскорбил мировую судью Веру Акимову, которая рассматривала в его отношении дело об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко в 2021 году.

Также, следует из фабулы дела, Навальный оскорбил прокурора Екатерину Фролову, поддерживавшую обвинение против него на процессе по делу о клевете на ветерана, и внука ветерана - Игоря Колесникова.

Навальный вину не признал и заявлял, что вменяемые ему действия представляют собой нормальную политическую деятельность.