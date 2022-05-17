Правительство направило 22,97 млрд рублей на поддержку туризма в условиях санкций

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Правительство за последние недели выделило дополнительно 22,97 млрд рублей на поддержку и развитие туризма в условиях санкционного давления, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он сказал об этом, представляя результаты нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Эти деньги были выделены на нулевую ставку НДС для гостиниц и субсидирование процентной ставки.

"К запланированным ранее 5,3 млрд рублей мы добавляем еще 2 млрд рублей на поддержку субсидирования процентной ставки. Независимо от того, какую ставку рефинансирования будет устанавливать Центробанк, чтобы регулировать инфляцию, проекты, которые поддерживает Ростуризм, будут иметь понятный горизонт планирования для наших инвесторов", - пояснил вице-премьер.

Он добавил, что еще 4 млрд рублей было направлено регионам на строительство быстровозводимых модульных отелей.

"Спрос на эту услугу растет, и мы ее будем расширять. В этом году наши туристы за счет этой меры поддержки получат не менее 2,5 тысячи гостиничных номеров, в которых отдохнут не менее 100 тысяч человек", - заявил Чернышенко.

Чиновник напомнил, что туристическая отрасль первой пострадала из-за санкций, и отметил оперативность, с которой правительство стало принимать меры по ее поддержке.