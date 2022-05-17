Миронов предложил отменить выборы в единый день голосования осенью

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов во вторник предложил отменить на время спецоперации выборы в единый день голосования в РФ.

"В условиях специальной военной операции - а нужно ли нам осенью в Единый день голосования проводить выборы? Мы все должны быть как один, а что будет на выборах? Мы должны бороться друг с другом. Мы в этом зале все поддерживаем президента, специальную военную операцию, а на выборах мы должны говорить о противоречиях", - сказал Миронов, выступая в Госдуме во вторник.

Миронов заявил, что сейчас "не время и не место" для выборов и борьбы политических партий.

"Зачем тратить огромные деньги? Давайте направим деньги на армию, на освобожденные территории... Давайте их дождемся, когда они придут с победой, тогда выборы и проведем. Пусть принимают участие и как кандидаты, и как голосующие", - отметил Миронов.

В Кремле сегодня заявили, что нет никаких решений о возможном переносе региональных выборов в России в этом году. "Никаких решений на сей счет нет", - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, возможен ли перенос региональных выборов с сентября этого года на следующий год.