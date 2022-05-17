ФАС предложила установить нормативы продаж на срочном рынке нефтепродуктов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает установить нормативы продаж на срочном рынке нефтепродуктов для доминирующих компаний.

"ФАС России на федеральном портале проектов нормативных правовых актов разместила проект приказа об установлении минимальной величины нормативов продаж нефтепродуктов на бирже на срочном рынке. Это сегмент, на котором заключаются контракты с определенным сроком поставки. К ним относятся поставочные фьючерсные договоры: стороны заключают контракт, по которому в определённый срок одна из них должна приобрести товар, а вторая - продать. Кроме того, развитие фьючерсных договоров привлечет дополнительную ликвидность в торгующиеся контракты. В свою очередь, это позволит сформировать отечественные ценовые индикаторы на нефтепродукты с учетом котировок российского биржевого фьючерсного рынка", - говорится в сообщении ФАС.

ФАС предлагает установить нормативы продаж от объёма производства: 1% на автомобильный бензин, дизельное топливо, авиакеросин, мазут, сжиженные углеводородные газы для бытовых нужд и автомобильного транспорта (смесь пропана и бутана технических, пропан технический, бутан технический, пропан-бутан автомобильный, пропан автомобильный).

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), в 2021 году объем поставок срочных контрактов на нефтепродукты для внутреннего рынка РФ составил 184,917 тыс. тонн, что на 31,4% больше по сравнению с показателем 2020 года. В I квартале 2022 года объем поставок срочных контрактов на нефтепродукты для внутреннего рынка РФ составил 23,337 тыс. тонн