В Ингушетии нашли тайник с оружием ликвидированного несколько лет назад боевика

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Сунженском районе Ингушетии обнаружены боеприпасы и оружие, принадлежавшие нейтрализованному при перестрелке участнику НВФ, сообщил "Интерфаксу" представитель республиканского МВД во вторник.

"Сотрудники межмуниципального отдела полиции "Сунженский" в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции "Оружие" обнаружили в лесном массиве на окраине села Нестеровское тайник с оружием и боеприпасами со следами коррозии", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, в схроне находились автомат АКМ, магазин к нему и 34 патрона, калибра 7,62 мм. Установлено, что обнаруженные предметы принадлежали члену незаконных вооруженных формирований, уничтоженному несколько лет назад при оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.