Гражданин Бразилии осужден в Петербурге на три года за контрабанду марихуаны

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга отправил в колонию гражданина Бразилии Ибиапина Лопес Дос Сантос Лукаса по делу о наркотиках, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Иностранец признан виновным по ч.2 ст.229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков) и ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств). Суд приговорил его к трем годам двум месяцам в колонии общего режима, говорится в сообщении.

Установлено, что в декабре 2021 года мужчина прибыл в Петербург из Ирландии, имея в багаже (чемодане и рюкзаке) более 15 грамм марихуаны и части конопли.

"Действуя умышленно, он вошел в "зеленый" коридор зоны таможенного контроля ЦПТ Пулково, заявив, тем самым, об отсутствии у него и в его сопровождаемом багаже товаров, подлежащих обязательному декларированию в письменной форме, а также запрещенных предметов и веществ", - сообщается в пресс-релизе.

По информации пресс-службы, подсудимый вину по ч.1 ст.228 УК РФ признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, а вину по ч.2 ст.229.1 УК РФ признал частично.

При вынесении приговора суд учел, что Ибиапина ранее не судим и положительно характеризуется.