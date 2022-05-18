"Интерфакс" опубликовал список лучших университетов страны по направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Информационная Группа "Интерфакс" представила ежегодный рэнкинг российских университетов, реализующих образовательные программы по направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление" (ГМУ).

Пятерку лучших университетов, обучающих будущих управленцев, возглавил бессменный лидер - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Второе место заняла Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), третье - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, на четвертой позиции – Финансовый университет при Правительстве РФ, на пятой - Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. Всего в рэнкинг вошли 50 российских вузов.

"Качество подготовки кадров для государственной службы остается важнейшей проблемой для системы управления страной, регионами, городами и муниципальными образованиями.

Мы надеемся, что наше исследование поможет университетам позиционировать себя как качественную образовательную платформу по подготовке квалифицированных управленцев, а органам госуправления - осуществлять эффективный отбор кадрового резерва", - сообщил исполнительный директор Группы "Интерфакс" Алексей Горшков.

Согласно исследованию "Интерфакса", в список 20 лучших образовательных учреждений по направлению "Государственное и муниципальное управление" также вошли Санкт-Петербургский государственный университет, Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Государственный университет управления, Российский университет дружбы народов, Московский городской педагогический университет, Юго-Западный государственный университет, Южный федеральный университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Кубанский государственный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва (национальный исследовательский университет, Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова, Белгородский государственный университет (национальный исследовательский университет).

Впервые в топ-50 рэнкинга попали Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И.Платова, Челябинский государственный университет, Майкопский государственный технологический университет, Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.Горбачева, Башкирский государственный университет, Иркутский государственный университет.

Оценка вузов производилась по пяти показателям: число реализуемых профилей образовательных программ высшего образования по ГМУ, число публикаций авторов университета в международных журналах в период 2019–2021 гг., число публикаций авторов университета в журналах перечня ВАК по тематике "Государство и право" в период 2019–2021 гг., среднее цитирование статей авторов университета по тематике общественных наук, опубликованных в журналах перечня ВАК в период 2017–2021 гг. и число выпускников–"краснодипломников" 2021 г.

Полная версия результатов исследования доступна на сайте academia.interfax.ru

Группа "Интерфакс" с 2010 года ведет активную работу по независимой оценке российских вузов и их образовательных программ, изучению перспектив повышения конкурентоспособности российской системы образования, научных исследований и технологического предпринимательства.

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