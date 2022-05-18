Фракция ЛДПР в Думе в среду соберется на внеочередное заседание для избрания руководителя

Фото: Мудрац Александра / ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Фракция ЛДПР в Госдуме в среду соберется на внеочередное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос об избрании руководителя фракции, сообщил первый замглавы фракции Ярослав Нилов.

"В среду состоится внеочередное заседание фракции, на котором будет избран ее руководитель", - сказал Нилов "Интерфаксу".

Он отметил, что вероятнее всего руководителем фракции станет нынешний врио руководителя Леонид Слуцкий.

Решение о руководителе фракции принимается простым большинством голосов членов фракции, добавил Нилов.

После ухода из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского партия в течение 40 дней не рассматривала никаких кадровых вопросов. Но по истечении этого срока, 16 мая на заседании Высшего Совета партии было принято решение о проведении съезда 27 мая в Москве по вопросу избрания председателя партии.

Жириновский скончался 6 апреля.