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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Фракция ЛДПР в Думе в среду соберется на внеочередное заседание для избрания руководителя

Фракция ЛДПР в Думе в среду соберется на внеочередное заседание для избрания руководителя
Фото: Мудрац Александра / ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Фракция ЛДПР в Госдуме в среду соберется на внеочередное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос об избрании руководителя фракции, сообщил первый замглавы фракции Ярослав Нилов.

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"В среду состоится внеочередное заседание фракции, на котором будет избран ее руководитель", - сказал Нилов "Интерфаксу".

Он отметил, что вероятнее всего руководителем фракции станет нынешний врио руководителя Леонид Слуцкий.

Решение о руководителе фракции принимается простым большинством голосов членов фракции, добавил Нилов.

После ухода из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского партия в течение 40 дней не рассматривала никаких кадровых вопросов. Но по истечении этого срока, 16 мая на заседании Высшего Совета партии было принято решение о проведении съезда 27 мая в Москве по вопросу избрания председателя партии.

Жириновский скончался 6 апреля.

Госдума ЛДПР
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