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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:57

На Чуйском тракте в столкновении трех машин погиб человек

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Троицком районе Алтайского края на Чуйском тракте столкнулись три легковых машины, погиб один человек и еще четверо получили травмы, сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла около 12:45 по местному времени (8:45 по Москве) на 282-ом километре Чуйского тракта.

По предварительным данным, водитель Nissan Primera, ехавший со стороны Барнаула в направлении Бийска, затормозил, пытаясь избежать столкновения. Его машину вынесло на встречную полосу, и она столкнулась с Toyota и Honda.

Водитель Nissan погиб на месте до приезда скорой помощи. Водителей двух других автомобилей отвезли в больницу с травмами. Двум пассажирам Honda медицинскую помощь оказали на месте.

Алтайский край ГИБДД Чуйский тракт
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