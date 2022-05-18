Экс-глава иркутского Минлеса осужден за незаконную рубку с ущербом в 481 млн руб.

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Иркутска в среду приговорил к разным срокам лишения свободы бывшего министра лесного комплекса региона Сергея Шеверду и еще трех экс-чиновников по уголовному делу о незаконной рубке леса в заказнике "Туколонь", сообщило следственное управление СКР по региону.

Помимо Шеверды перед судом предстали его бывший заместитель Алексей Туги, экс-директор ОГАУ "Казачинско-Ленский лесхоз" Геннадий Рыков и бывший инженер-лесопатолог филиала ФБУ "Российской центр защиты леса" - "Центр защиты леса Иркутской области" Александр Владимиров.

"С учетом мнения прокурора Шеверде и Рыкову назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Туги назначено 6 лет, Владимирову - 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2018 году министр, зная об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки в заказнике "Туколонь", принял меры к ее продолжению. В результате совместных действий чиновников она была незаконно назначена, согласована и проведена.

"В результате незаконной рубки на площади около 120 га лесному фонду РФ причинен ущерб на общую сумму около 481 млн рублей", - сказано в пресс-релизе.

Было допрошено более 100 свидетелей и специалистов, проведено более 15 судебных экспертиз, в том числе эколого-оценочные, экологические, дендрохронологические. Объем уголовного дела составил 84 тома.

Фигуранты в зависимости от роли каждого признаны виновными по части 5 статьи 33, части 3 статьи 260 (пособничество незаконной рубке лесных насаждений), части 5 статьи 33, статье 262 (пособничество нарушению режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов), части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Прокуратура региона сообщила, что помимо назначения реального наказания суд лишил бывших чиновников права занимать определенные должности на 3 года.

Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании причиненного ущерба в размере свыше 480 млн рублей.

Как сообщалось, в июне 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в заказнике "Туколонь". В рамках расследования в июне 2019 года был арестован бывший министр лесного комплекса региона Шеверда по обвинению в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в заказнике был вырублен реликтовый лес на площади около 120 га.

В свою очередь правительство Иркутской области утверждало, что санитарная рубка в "Туколони" была организована после получения всех необходимых разрешений, на основании федерального законодательства и нормативно-правовых актов Рослесхоза. Лес в заказнике заражен стволовыми вредителями и поврежден лесными пожарами, вырубка является единственным способом очистить территорию для лесовосстановительных работ и предотвратить дальнейшее распространение очага заражения.

В январе 2020 года занимавший в то время пост прокурора Иркутской области Александр Воронин заявлял, что лес из заказника "Туколонь" после сплошной санитарной рубки был продан в Китай по цене древесины первой категории.

Природный заказник регионального значения "Туколонь" расположен в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.