Ставки фрахта через порты Дальнего Востока падают вслед за импортом. Обзор

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Спотовые ставки фрахта на рынке морских контейнерных перевозок Дальнего Востока в мае снизились на фоне сокращения импорта и превышения предложения над спросом, участники рынка ожидают восстановление баланса не ранее июля и продолжают осваивать альтернативные маршруты.

Ставки вниз

"Новые вспышки COVID-19 в различных регионах Китая и вводимые в связи с этим ограничения замедляют логистические операции и усиливают продолжающуюся разбалансировку торговых потоков. И как следствие, это приводит к сокращению поставок из Китая, снижению ставок фрахта и вынуждает многих судовладельцев в мире выводить часть судов в простой", - сообщил "Интерфаксу" директор по стратегии и развитию бизнеса транспортной группы FESCO Максим Шишков.

Сокращение поставок грузов через порты Северо-Западного региона России также влияет на ставки фрахта морских перевозчиков на глобальном рынке. "На маршрутах из Азии в Европу доля проходящих через порт Санкт-Петербурга контейнерных грузов составляла до 5% в общем объеме контейнерооборота", - отметил он.

По данным участников российского рынка, текущая стоимость перевозки сорокафутового контейнера из Шанхая в порты Дальнего Востока – около $8 тыс., плюс порядка 240 тыс. рублей цена ж/д доставки до Москвы. По сравнению с пиковым периодом, когда ставка фрахта через Дальний Восток доcтигала $15 тыс., фрахт снизился почти в 2 раза.

"Последний месяц мы несколько раз пересматривали фрахт в сторону снижения, на рынке демпингуют небольшие китайские компании, в состав флота которых входят один-два контейнеровоза", - говорит собеседник агентства в транспортно-экспедиторской компании.

По словам другого собеседника агентства, средняя ставка через Дальний Восток варьируется от $7 до $8 тыс., при этом китайские перевозчики уже предлагают фрахт в размере $6,5 тыс. за контейнер.

"Прокотировать" спотовую ставку из портов Китая в Петербург сейчас практически невозможно, отмечают источники агентства на контейнерном рынке. Оставшиеся контейнерные линии продолжают эвакуировать контейнерное оборудование и завозить остатки товаров по старым контрактам. Единственная линия, которая продолжает принимать новые заказы на Балтике, это MSC, говорят они, но для этого груз должен соответствовать трем разрешенным к перевозке категориям товаров (продовольственные, медицинские и гуманитарные грузы).

Нет грузов – нет проблем

С падением грузовой базы ушли и проблемы. В целом, по словам участников рынка, контейнерный рынок перевозок пережил острую фазу кризиса. Расписание судов вошло в график, ситуация с нехваткой контейнеров и заторами в узких местах почти стабилизировалась.

Новым вызовом для логистов стало сокращение объемов импорта и последовавший дисбаланс спроса и предложения на рынке: клиенты не спешат размещать новые заказы в ожидании реализации товаров, которые были заказаны во время скачка валютных курсов и завезены по завышенным ставкам фрахта.

"Стоки клиентов заполнены, потребительского спроса нет, так как все уже "затарились", и продавать товар себе в убыток сейчас никто не будет", - поясняет собеседник агентства. В более выгодном положении оказались компании, которые приостановили закупки на период неопределенности, считает он.

Обходными путями

По оценкам FESCO, еще одним трендом является повышенный спрос на перевозки по альтернативным маршрутам и новая география поставок.

По словам опрошенных экспертов, клиенты проявляют повышенный интерес к поставкам из Индии. Такой вариант предполагает различные маршруты доставки, груз можно везти через Дальний Восток или Новороссийск. На длинном южном маршруте портами трансшипмента могут стать Дубаи (ОАЭ) и порты Турции, полагают они. По информации нескольких источников, один их перевозчиков уже поставил судно и выполнил несколько рейсов по маршруту Индия - Новороссийск.

Контейнерные линии, ушедшие из России, также ищут новые пути доставки контейнеров. Датский Maersk, ранее активно развивавший транзитные мультимодальные (море + ж/д) сервисы через территорию России, заявил о запуске нового контейнерного сервиса из Китая в Европу в обход РФ.

Новый транзитный маршрут проходит через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Румынию. Контейнеры из Китая транспортируются по железной дороге до порта Актау, там их загружают на баржу и по Каспийскому морю доставляют в Баку. Оттуда контейнеры отправляются по ж/д на терминал APM Terminals в грузинском Поти, где они загружаются на фидерное судно до румынского порта Констанца. Затем груз отправляется по железной дороге в разные пункты назначения в Европе. Maersk отмечает, что начал изучать новый маршрут в марте и уже в апреле осуществил первую отправку грузов из Китая, срок доставки составляет около 40 дней.

Движение параллельно спросу

После того, как Maersk "хлопнул дверью", суда глобальных морских перевозчиков не перестали заходить в российские порты: заявки на судозаходы на контейнерные терминалы в Большом порту Санкт-Петербург на период 15-20 мая разместили швейцарская MSC, китайская COSCO, европейский фидерный перевозчик Unifeeder и французская CMA CGM.

По данным портала Marine Traffic, из порта Новороссийск 16 мая вышел контейнеровоз Daniel A, пункт его назначения - Турция. Кроме того, на линии Новороссийск - Амбарли (Турция) работает многоцелевое судно Astrol 5, еще один сухогруз-контейнеровоз Aurelia следует в Новороссийск из Египта.

В портах Дальнего Востока, по данным Marine Traffic, находятся несколько контейнеровозов и судов других типов, имеющих возможность перевозки контейнеров. Так, в порту Владивостока, по данным на 16 мая, находилось три контейнеровозов транспортной группы FESCO, а также контейнеровоз "Сахалинского морского пароходства", портом назначения которого указан Корсаков (Сахалин).

В порту Восточный на причалах "Восточной стивидорной компании" в начале недели обрабатывался корейский контейнеровоз Fortune Trader (порт назначения Пусан), а также два сухогруза под флагами Либерии и Палау, задействованные в перевозках контейнеров на маршруте между Восточным и Пусаном. Согласно графику судозаходов терминала, на выходных на ВСК был обработан контейнеровоз MSC Tiphaine.

Восстановления баланса спрос/предложение и увеличения грузопотока на рынке контейнерных перевозок участники рынка ждут к середине лета. К этому времени до России дойдет волна поставок из Шанхая, отложенных из-за локдауна, а также вернется потребительский спрос на товары, которые ранее были закуплены впрок, считают они.