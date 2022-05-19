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Более 2 тыс. учреждений культуры примут участие 21 мая в акции "Ночь музеев"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Старт ежегодной всероссийской акции "Ночь музеев" будет дан в Государственном историческом музее в Москве 21 мая, всего в акции примут участие более 2 тысяч учреждений культуры, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

"21 мая 2022 года в Государственном историческом музее состоится открытие ежегодной Всероссийской акции "Ночь музеев". В торжественной церемонии примут участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр культуры РФ Ольга Любимова", - говорится в сообщении.

Как уточнили в аппарате вице-премьера, в этом году акция "Ночь музеев" пройдёт под девизом "Мода на традиции". В этот день во многие музеи вход будет бесплатным, кроме того, они продлят часы работы и подготовят для посетителей мероприятия. Всего в акции примут участие более 2000 учреждений культуры по всей стране.

В свою очередь, как ранее сообщили в Минкультуры РФ, в рамках акции мероприятия пройдут не только в музеях, но и в театрах, домах культуры, усадьбах и парках, планетариях и зоопарках.

Так, в Историческом музее для посетителей подготовлены 150 сеансов квестов, мастер-классы "Исторический музей - детям", экскурсии, театрализации, интерактивные программы, викторины и конкурсы. Во время акции Исторический музей и Музей Отечественной войны 1812 года можно будет посетить бесплатно. Билеты в Покровский собор и на выставку "Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России" можно приобрести со скидкой 50%.

В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина участники молодежных программ Пушкинский.Youth проведут экскурсии по основной экспозиции Главного здания. Также в рамках акции можно будет попасть на выставку "Между землей и небом" и посмотреть постоянную экспозицию Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков. Для входа в каждое здание необходимо заранее приобретать отдельный билет на сайте музея.

В Третьяковской галерее в рамках акции пройдут экскурсии, концерты и кинопоказы как в основных знаниях, так и в малых музеях галереи. В Лаврушинском переулке для посетителей будут открыты постоянная экспозиция и выставка-маршрут "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова". В Новой Третьяковке в рамках акции пройдут концерт-лекция "Итальянская русская музыка", экскурсия об истории российского дизайна и кинопоказ фильма "Чёрный квадрат" об истории русского неофициального искусства 1953-1988 годов. Для бесплатного посещения также будет открыта постоянная экспозиция Новой Третьяковки.

Музей МХАТ организует для посетителей бесплатную экскурсию "История Художественного театра с юмором и в каламбурах". В Бахрушинском музее представят музыкально-поэтический перформанс. В Российском национальном музее музыки будет представлена выставка "Музыка России: Имена. Артефакты. Триумфы", которая расскажет об отечественной музыкальной культуре. Фольклорный коллектив "Аурус" представит программу, раскрывающую традиции разных времен и народов России.

Музей-усадьба "Ясная Поляна" в Тульской области организует для гостей двухчасовую программу, включающую экскурсию по экспозиции, чаепитие и игру в литературное лото, в которое когда-то играли в семье Толстых. В музее "Малые Корелы" художники-реставраторы расскажут об основных этапах реставрации.

Музей-заповедник "Царское Село" приглашает посетителей в отреставрированные личные апартаменты императора Николая II и его супруги Александры Фёдоровны в Александровском дворце. Для "Ночи музеев" подготовлена специальная экскурсионная программа. В интерьерах разместят архивные фотографии и документы, которые расскажут о "точке отсчёта" музейной жизни Александровского дворца.

Русский музей в рамках акции представит в Летнем саду программу "Пётр I и мир будущего". На прогулке от набережной Невы к Карпиеву пруду посетители узнают о реформах Петра I и их взаимосвязи с объектами самого известного сада Петербурга.

Информационным партнером акции выступит портал "Культура.РФ" на котором на протяжении всей акции будет проходить "культурный стриминг" - онлайн-трансляция событий из учреждений культуры по всей стране.

Культура.РФ Татьяна Голикова
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