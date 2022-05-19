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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

Экс-заместитель главы Минприроды Приамурья пойдет под суд из-за противопаводковых дамб

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о халатности, связанной с противопаводковыми сооружениями, в отношении бывшего заместителя министра природных ресурсов Амурской области, сообщает надзорное ведомство.

"По версии следствия, в результате преступного бездействия обвиняемого в период с 2014 года по 2020 год необходимые документы для реализации инвестиционных программ по строительству сооружений инженерной защиты от паводковых вод на территории Амурской области не были представлены в соответствующие федеральные министерства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что регион, в итоге, не смог принять получить софинансирование из федерального бюджета для строительства защитных сооружений. Проектно-сметная документация, на разработку которой из областного бюджета было выделено порядка 40 млн рублей, утратила актуальность.

Как следует из выводов специалистов регионального следственного управления СК РФ, бюджету Амурской области причинен особо крупный ущерб. Кроме того, были нарушены права граждан, повторно пострадавших в результате наводнений на территории области, произошедших в 2019 и 2021 годах.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба) будет направлено в суд.

Как сообщалось, Приамурье в последние годы страдает от масштабных наводнений. Ущерб от прошлогоднего паводка оценивается в 9 млрд рублей. В зоне паводка оказались 103 населенных пункта.

Это не первое уголовное дело, связанное с защитными сооружениями в регионе. В марте был взят под стражу гендиректор проектного института ООО "Хабаровскремпроект", который подозревается в мошенничестве почти на 14 млн рублей, связанном со строительством дамб.

Амурская область
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