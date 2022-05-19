На Ямале парапланерист упал в реку

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Новоуренгойская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства падения парапланериста в реку, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Накануне вечером очевидец сообщил, что параплан с находящимся на нем человеком упал в реку Седэ-Яха в черте города Новый Уренгой.

Сотрудники МЧС по ЯНАО, ОМВД России по г. Новый Уренгой, Ново-Уренгойского линейного отдела МВД России на транспорте ищут парапланериста. До настоящего времени его местонахождение не установлено.