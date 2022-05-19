Экс-глава "Иркута" Хакимов стал первым замгендиректора "Вертолетов России"

Это следует из программы форума HeliRussia-2022

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Равиль Хакимов, который до декабря 2021 года возглавлял ПАО "Корпорация "Иркут", стал первым заместителем гендиректора АО "Вертолеты России", следует из программы отраслевого форума HeliRussia-2022, где заявлено выступление Хакимова.

В пресс-службе "Вертолетов России" оперативно не предоставили комментарии.

Совет директоров "Иркута" досрочно прекратил полномочия Хакимова на посту гендиректора компании в конце ноября. Вместо него был назначен Андрей Богинский, до этого возглавлявший "Вертолеты России".

Хакимов возглавлял "Иркут" с апреля 2019 года, до этого был руководителем департамента авиапромышленности Минпромторга РФ.

"Вертолеты России" - холдинг, объединяющий заводы, конструкторские бюро, предприятия по производству и обслуживанию комплектующих. Подконтролен госкорпорации "Ростех".

"Иркут" ведет серийное производство многоцелевых истребителей Су-30, учебно-боевых самолетов Як-130, является разработчиком семейства пассажирских МС-21. Входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" "Ростеха".