ФССП больше не принимает электронные письма с зарубежных серверов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов (ФССП) прекратила прием электронной почты со всех зарубежных серверов, сообщили в пресс-бюро ведомства.

"ФССП рекомендует гражданам для отправки электронных почтовых сообщений использовать почтовые серверы в российских доменах "ru", - говорится в сообщении, поступившем в четверг в "Интерфакс".

"Среди доменов стран, попавших под ограничения, значатся: .com, .net, .org, .us, .uk, .ua и другие", - говорится в сообщении.

Пресс-бюро отмечает, что для обращения в ФССП необходимо пользоваться сервисом "Интернет-приемная" на сайте службы либо порталом госуслуг.