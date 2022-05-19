Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

ФССП больше не принимает электронные письма с зарубежных серверов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов (ФССП) прекратила прием электронной почты со всех зарубежных серверов, сообщили в пресс-бюро ведомства.

"ФССП рекомендует гражданам для отправки электронных почтовых сообщений использовать почтовые серверы в российских доменах "ru", - говорится в сообщении, поступившем в четверг в "Интерфакс".

"Среди доменов стран, попавших под ограничения, значатся: .com, .net, .org, .us, .uk, .ua и другие", - говорится в сообщении.

Пресс-бюро отмечает, что для обращения в ФССП необходимо пользоваться сервисом "Интернет-приемная" на сайте службы либо порталом госуслуг.

ФССП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РФ восстановлено оказание плановой медпомощи

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирусом заболели почти 5 тысяч человек

В России за сутки коронавирусом заболели почти 5 тысяч человек

Москалькова заявила о 77 гражданских моряках, удерживаемых в порту Измаила

С космодрома "Плесецк" запущена ракета с военным спутником

С космодрома "Плесецк" запущена ракета с военным спутником

В Думу внесли законопроект о "пионерском" движении "Большая перемена"

В Думу внесли законопроект о "пионерском" движении "Большая перемена"

РФ объявила в розыск командиров украинского нацбатальона "Азов"

Курское село Теткино вновь обстреляно, есть погибший

Два села в Курской области подверглись обстрелу

Что произошло за день: среда, 18 мая

В Минфине рассказали о продолжении поисков золота СССР, пропавшего в конце 80-х