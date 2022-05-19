РСПП увидел риски злоупотреблений в проекте о внешнем управлении иноактивами в РФ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил исправить законопроект о внешнем управлении в организациях с "недружественным" иностранным участием, уточнив критерии для перехвата управления, полномочия внешней администрации, а также права и обязанности такой организации и ее контрагентов. Без этого текущая редакция проекта создает риск конфликта интересов в деятельности внешней администрации, а также предпосылки для злоупотреблений, считает РСПП.

Союз направил министру экономического развития Максиму Решетникову многостраничные замечания к законопроекту (№104796-8), который в середине апреля внесла в Госдуму группа депутатов-единороссов. "Интерфакс" ознакомился с предложениями РСПП.

Законопроект допускает по решению суда введение внешней администрации в российских организациях с участием иностранных компаний, которые после 24 февраля 2022 года "в отсутствие для этого очевидных экономических оснований" заявили о прекращении деятельности в РФ, или передачу активов таких "недружественных" иностранцев в доверительное управление. Обязательное условие - "недружественным" иностранцам принадлежит не менее 25% в российской организации.

Критерии для перехвата управления

Представители бизнеса критикуют проект за нечеткость критериев, при соблюдении которых российская дочерняя организация иностранной компании рискует оказаться под внешним управлением. "Бизнес должен заранее понимать потенциальную вероятность введения в отношении организации внешней администрации, однако законопроект необходимой ясности не дает", - говорится в замечаниях РСПП. С аналогичной критикой ранее выступило правовое управление Госдумы.

В законопроекте прямо названы семь критериев, при соответствии которым в организации с иноучастием может вводиться внешняя администрация. Например, это производители социально значимых и товаров первой необходимости, в том числе с регулируемыми государством ценами. Однако это не закрытый перечень - созданная при Минэкономразвития межведомственной комиссии, по проекту, вправе настоять на введении внешней администрации и в любой другой организации.

"(Это) позволяет применить механизм введения внешней администрации в отношении любой организации, в том числе полностью российской, которая приостановила свою деятельность не из-за политизированной позиции собственников, а ввиду необходимости восстановить нарушенные логистические цепочки, осуществить реструктуризацию производства, провести импортозамещение оборудования", - опасается РСПП. По его мнению, это подрывает уверенность в стабильности гарантий прав собственности, что может негативно повлиять на предпринимательский климат.

Предлагает РСПП отказаться и от использования экономических критериев при принятии решения о перехвате управления, так как они могут быть вызваны объективными причинами, например сокращением спроса или отсутствием комплектующих из-за нарушения поставок. В этой связи союз предлагает исключить из проекта норму о том, что введение внешнего управления возможно в случае прекращения или сокращения экономической активности, повлекшей падение выручки за три полных месяца не менее чем на 30% по сравнению с предшествующим периодом или таким же показателем за аналогичный период предшествующего года.

РСПП также продолжает настаивать на повышении с 25% до 50% уровня владения иностранным лицом в уставном капитале российской организации, который необходим для назначения внешней администрации. По мнению союза, владение долей в уставном капитале менее 50% как правило не позволяет участнику заблокировать хозяйственную деятельность организации.

Внешняя администрация

Функции внешней администрации, по проекту, будет выполнять госкорпорация "ВЭБ.РФ" или иная структура. РСПП, в свою очередь, предлагает разрешить, чтобы в качестве внешней администрации могли выступать российские совладельцы передаваемых под внешнее управление активов, если эти совладельцы не связанны с недружественными странами. "Они лучше всего осведомлены о состоянии дел в компании и могут максимально быстро приступить к операционному управлению", - объясняет РСПП. При этом доля российских совладельцев, которым, по мнению союза, стоит позволить выступать в этой роли, должна превышать 25%.

Проект также устанавливает, что переданные под российское управление активы иностранцев могут дать проданы, при этом у организации, осуществляющей внешнее управление, будет преимущественное право покупки. РСПП считает, что это неверный подход, нарушающий конкуренцию на торгах, поскольку внешняя администрация заведомо лучше осведомлена о положении дел в продаваемой организации.

"Из-за очевидного конфликта интересов возникает риск проявления злоупотреблений со стороны данного лица", - полагает РСПП. Более оправданным ему представляется подход, при котором преимущественное право будет предоставляться российским совладельцам с долей от 25%. Правда, РСПП в своих замечаниях не уточняет, должен ли такой совладелец получить преимущество на торгах, если в случае реализации другого предложения союза его выберут в качестве внешнего управленца.

Отказ от договоров

Не согласен РСПП и с нормой, запрещающей контрагентам организаций, в которых введена внешняя администрация, в одностороннем порядке отказываться от договоров с ней, либо требовать их корректировки. Союз называет "недопустимым" вмешиваться в договорные отношения, принуждая контрагента сохранять параметры сделки, которые "в связи с экономической турбулентностью могли утратить актуальность".

"Договор, стороной которого на момент его заключения являлась компания с иностранным участием, при введении внешней администрации может в значительной мере утратить экономическую привлекательность для другой стороны", - поясняет РСПП.

Мораторий на банкротства

Законопроект устанавливает, что для организаций в РФ, которые принадлежат иностранным компаниям, но переданы под российское внешнее управление, на это время вводится мораторий на банкротства по требованию кредиторов и взыскания. Однако для налоговых органов сделано исключение – они могут подавать заявления о признании должника несостоятельным.

РСПП против такого подхода. Союз называет его "дискриминационным", поскольку частные лица в отличие от государства в лице налоговых органов не смогут инициировать банкротство организации, находящейся под внешним управлением. Более того, считает РСПП, сам мораторий существенно усложнит работу такой организации, так как банки будут либо отказывать ей в предоставлении кредитов, либо станут выдавать их по высоким ставкам, а контрагенты – требовать 100%-ю предоплату за свои товары и услуги.