Тюменский восьмиклассник на купленной втайне от родителей машине сбил школьницу

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Полицейские в Тюменской области задержали подростка, сбившего на автомобиле пешехода. Об этом сообщает в четверг региональное управление ГИБДД.

По данным ведомства, в ночь на 19 мая в селе Велижаны Нижнетавдинского района ВАЗ-2109 сбил школьницу, которая вместе с друзьями шла по обочине дороги.

"Девочку отбросило от удара в кювет, она получила травмы позвоночника, ноги и другие повреждения; ее госпитализировали", - говорится в сообщении.

На месте ДТП остался колпак от колеса. По "горячим следам" сотрудники ГИБДД обнаружили поврежденную в аварии машину на дороге в деревне Усть-Иска, а в местной школе задержали владельца "Жигулей" - ученика восьмого класса.

"Подросток пояснил, что сам купил автомобиль, оставлял его за углом дома, родители не были в курсе", - отмечается в пресс-релизе.

На мать школьника составлен административный материал за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.