В Думе предложили дать СМИ "право на ошибку" при угрозе отзыва лицензии

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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил в законопроекте о праве Генпрокуратуры закрывать СМИ без суда ввести срок исправления нарушений для СМИ, а не лишать их лицензии сразу, как предусматривает текст документа.

"Ключевое предложение для российских СМИ - заменить механизм досудебной отмены регистрации на временное изъятие до устранения выявленных недостатков. Мне кажется, такой подход может быть поддержан. Важно, чтобы с водой не выплеснуть ребенка", - сказал Хинштейн на заседании комитета во время рассмотрения этой инициативы.

По его словам, можно было бы ко второму чтению доработать положения, установив срок, за который СМИ могло бы устранить недостатки, а затем деятельность СМИ бы возобновлялась.

Комитет одобрил законопроект для принятия в первом чтении с учетом того, что ко второму чтению он будет изменен.

Члены думской комиссии по борьбе с иностранным вмешательством в начале апреля внесли в палату законопроект № 101646-8, который предусматривает включение в закон о СМИ новой статьи (56.2). Она разрешит закрывать СМИ во внесудебном порядке за фейки об армии и призывы к санкциям. Регистрацию СМИ-нарушителя смогут признать недействительной и прекратить действие его лицензии по требованию генпрокурора или его заместителей. Закрывать СМИ будет Роскомнадзор.

Также в законопроекте прописано право принимать "зеркальные меры" к иностранным СМИ, работающим в России, если другое государство будет препятствовать работе российских журналистов на своей территории.

Из законопроекта также следует, что журналистам будет запрещено перепечатывать "фейки" о военных из других СМИ.

В комитете по информполитике председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев заявил 19 мая, что против "зеркальных мер" он не возражает. Что же касается внесудебного закрытия российских СМИ по решению Генпрокуратуры, то профильная комиссия Совета по правам человека (СПЧ), которую он возглавляет, предлагает внести корректировки. Так, СПЧ предлагает дать СМИ право на ошибку: чтобы в течение какого-то периода, допустим, 60 дней, во время которой деятельность СМИ будет приостановлена, оно могло устранить допущенные нарушения.

Гусева удивило то, что решение об отзыве лицензии СМИ будет принимать Генпрокуратура, когда это уже может делать Роскомнадзор.

Аналогичное предложение по поводу приостановки, а не отзыва лицензии высказал глава секретариата Союза журналистов России Денис Токарский.