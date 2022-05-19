Прокуратура Петербурга проверит видео с извиняющимся на коленях школьником

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге пройдет прокурорская проверка в связи с публикацией в интернете видеозаписи, на которой школьная учительница заставила ученика извиниться, встав на одно колено. Об этом "Интерфаксу" сообщили в надзорном ведомстве региона.

В СМИ и соцсетях появилась запись из школы № 233, на которой учитель биологии Елена Стома требовала от ученика 11 класса, чтобы он при всех перед ней извинился, встав на колено.

По данным прокуратуры, конфликт в школе случился 16 мая во время уроков, школьник учительнице нагрубил.

В администрации школы и районном отделе образования уже разобрали инцидент, учитель признала за собой грубое нарушение педагогической этики и решила уволиться, добавили в прокуратуре.