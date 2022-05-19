Сотрудника МВД в Коми заподозрили в разглашении гостайны о результатах розыска

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В отношении сотрудника МВД по Коми возбуждено уголовное дело о разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК), сообщили в региональном управлении ФСБ.

По версии следствия, в 2019 году оперативный сотрудник полиции в своем рабочем кабинете разгласил представителю коммерческой организации секретную информацию о результатах оперативно-розыскной деятельности ведомства.

При этом он имел обязательства по неразглашению доверенных ему по службе сведений, составляющих государственную тайну, отметили в ФСБ.

Фигурант дела находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.