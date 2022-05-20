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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Закрытым с 24 февраля аэропортам РФ выделили еще 1,5 млрд руб. субсидий

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило еще более 1,5 млрд руб. на компенсацию расходов аэропортов юга и центральной части страны, закрытых с 24 февраля из-за событий на Украине.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Речь идет о поддержке аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. В середине апреля на компенсацию их расходов уже было выделено более 1,5 млрд руб.

Решение позволит "сохранить инфраструктуру аэропортов и квалифицированный персонал", считают в правительстве.

Украина
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