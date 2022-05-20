Комитет ГД раскритиковал экономические основания для перехвата управления в уходящих компаниях

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Сокращение производственной деятельности по объективным причинам, например из-за невозможности восстановления поставок иностранного сырья, не должно служить основанием для введения внешнего управления в компаниях с "недружественным" иностранным участием, рассказал журналистам о позиции комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям его глава Сергей Гаврилов.

Нормы законопроекта о внешнем управлении

Законопроект, который предусматривает этот механизм (N 104796-8), в середине апреля внесла в Госдуму группа депутатов-единороссов. Он допускает по решению суда введение внешней администрации в российских организациях с участием иностранных компаний, которые после 24 февраля 2022 года "в отсутствие для этого очевидных экономических оснований" заявили о прекращении деятельности в РФ, или передачу активов таких "недружественных" иностранцев в доверительное управление. Обязательное условие - "недружественным" иностранцам принадлежит не менее 25% в российской организации.

В проекте есть норма о том, что введение внешнего управления возможно в случае прекращения или сокращения экономической активности, повлекшей падение выручки за три полных месяца не менее чем на 30% по сравнению с предшествующим периодом или таким же показателем за аналогичный период предшествующего года.

Предложения комитета Госдумы

Комитет считает нужным отказаться от этого подхода. "Считаем целесообразным дополнить законопроект нормами прямого действия, исключающими возможность введения временной администрации в организациях, производственная деятельность которых существенно сократилась по объективным причинам, например, из-за невозможности восстановления поставок иностранного сырья", - цитирует слова Гаврилова пресс-служба комитета. Ранее против введения внешнего управления из-за снижения экономической активности высказался Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Также комитет предлагает скорректировать список компаний, в отношении которых может вводиться внешнее управление. По словам Гаврилова, в него нужно ввести компании топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплекса (ТЭК и ОПК). О необходимости этого ранее указало правительство в своем официальном отзыве на законопроект.

Сейчас в законопроекте прямо названы семь критериев, при соответствии которым в организации с иноучастием может вводиться внешняя администрация. Например, это производители социально значимых и товаров первой необходимости, в том числе с регулируемыми государством ценами. Однако это не закрытый перечень - созданная при Минэкономразвития межведомственная комиссия, по проекту, вправе настоять на введении внешней администрации и в любой другой организации.

Кроме того, по словам Гаврилова, требуют конкретизации полномочия этой комиссии. В сообщении комитета не уточняется, о каких полномочиях идет речь.

Рассмотрение законопроекта о внешнем управлении

Ранее другой комитет Госдумы - по защите конкуренции - критиковал проект за то, что он не предусматривает положений о правовом статусе межведомственной комиссии, составе и порядке ее формирования, порядке обжалования решений и мерах ответственности ее членов за последствия таких решений. "Напротив, законопроектом предусмотрено, что решение межведомственной комиссии не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности ее членов", - обращал внимание комитет Госдумы по защите конкуренции в своем заключении на проект.

В целом концепцию законопроекта комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддерживает. "Установление возможности введения внешней администрации в отношении организаций, органы управления которых предпринимают действия, способные привести к необоснованному прекращению деятельности, ликвидации или банкротству предприятий, позволит повысить ответственность собственников за принимаемые решения и тем самым во многих случаях заранее предотвратить сворачивание производственной деятельности", - считает Гаврилов.

Рассмотрение законопроекта в первом чтении на пленарном заседании Госдумы планируется на следующей неделе, сообщили в комитете.