В Мордовии "МАЗ" с зерном врезался в самосвал, вагончик с рабочими и каток

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу на 18 километре автодороги Рузаевка-Ковылкино-Торбеево в Мордовии, есть пострадавшие, сообщает республиканское МВД.

"В результате ДТП пострадали восемь человек. Всем оказана экстренная помощь в Рузаевской ЦРБ. Пятеро пациентов госпитализированы для стационарного лечения, трое отпущены домой для амбулаторного наблюдения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, машина "МАЗ" с бортовым прицепом, груженным зерном, из-за технической неисправности врезалась в бетонное ограждение, после чего столкнулась с самосвалом, ведущим дорожные работы по устройству асфальтобетонного покрытия.

"Затем "МАЗ" въехал в строительный вагончик, где в этот момент находились семь рабочих", - говорится в сообщении.

После этого большегруз столкнулся с пустой "ГАЗелью" и дорожным катком, который по инерции въехал в трактор.