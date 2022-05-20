Суд в Ижевске отказал в иске с требованием восстановить работу Apple Pay в РФ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Ижевска в пятницу не стал удовлетворять иск местной жительницы к ООО "Эппл Рус", сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

"Суд в удовлетворении исковых требований истцу отказал", - говорится в сообщении.

Женщина указала в иске, что владеет телефоном iPhone 8, который, согласно инструкции, имеет встроенный сервис бесконтактных платежей Apple Рау. Однако производитель данных телефонов объявил о блокировке сервиса на территории России.

"Таким образом, производитель в одностороннем порядке в нарушение прав потребителей дистанционным образом внес в потребительские свойства товара изменения, которые существенным образом ухудшили ранее заявленные функции смартфона", - указано в иске.

Со своей стороны ответчик обратил внимание на то, что недоступность этой услуги в России не может быть квалифицирована как недостаток программного обеспечения и не приводит к невозможности пользоваться телефоном.

Он подчеркнул, что истец приняла условия всех пользовательских соглашений и должна была знать, что любые услуги могут стать недоступными.

"Кроме того, истец не представила доказательства того, что выбор смартфона был обусловлен исключительно наличием услуги Apple Рау", - отметил представитель ответчика.

По его словам, ООО "Эппл Рус" не может быть ответчиком по иску, так как не является лицом, предоставляющим программное обеспечение и доступ к услуге Apple Рау, и уполномоченной изготовителем организацией.

Ранее сообщалось, что жительница Ижевска подала к ООО "Эппл Рус" иск о нарушении прав потребителей, в котором требовала восстановить работу встроенного сервиса бесконтактных платежей AppleРау на территории Российской Федерации.

Она также просила взыскать неустойку за уклонение от добровольного устранения недостатков товара в размере 1% за каждый день просрочки от его цены, определенной на день вынесения судебного решения.

Кроме этого, ижевчанка намеревалась получить от ответчика штраф за нарушение прав потребителей - в размере 50% от взысканной суммы, штраф (астрент) за уклонение от исполнения судебного решения - в размере 3% за каждый день просрочки от цены товара, определенной на день вынесения судебного решения, и 1 млн рублей компенсации морального вреда.