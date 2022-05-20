Учителя танцев будут судить в Удмуртии за сексуальное насилие над девочками

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Преподаватель брейк-данса из Ижевска предстанет перед судом по обвинению в педофилии, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии в пятницу.

По данным следствия, 35-летний мужчина работал в различных детских учреждениях Ижевска, в том числе в детском лагере и детско-подростковых клубах. В них он знакомился с малолетними девочками.

"В период с лета 2015 года по январь 2021 года он подвергал сексуальному насилию восемь девочек в возрасте от 9 до 13 лет, посещавших его занятия", - говорится в сообщении.

Кроме того, по версии следствия, обвиняемый выехал с воспитанницами своей танцевальной студии в садоводческое товарищество за городом, где также надругался над одной из них.

Дело расследовалось по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По данным пресс-службы, всего мужчина обвиняется в 19 эпизодах подобных преступлений. Он признал вину.

"Экспертиза выявила у обвиняемого психическое расстройство сферы сексуального предпочтения в форме педофилии", - говорится в сообщении.

В адрес главы Ижевска внесено представление о привлечении к ответственности лиц, допустивших этого мужчину, имеющего специальность "автослесарь", до работы с детьми, отмечается в пресс-релизе.

Уголовное дело с обвинительным заключением будет в ближайшее время направлено в суд.

В конце января уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева сообщала журналистам, что преподаватель ижевской школы танцев был задержан по подозрению в домогательствах к ученицам.