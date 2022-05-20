Суд Петербурга признал криптовалюту предметом хищения

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге при пересмотре дела признал криптовалюту предметом хищения, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры города.

Согласно материалам, соучастники под видом сотрудников ФСБ потребовали у потерпевшего 5 млн рублей и криптовалюту на сумму свыше 55 млн рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Чтобы надавить на мужчину, фигуранты избили его, угрожали пытками и истязанием, вводили в организм воздействующие на нервную систему препараты.

В дальнейшем подельники также намеревались незаконно получать от потерпевшего деньги и криптовалюту, для чего заставили жертву написать признание в хищении крупной суммы. Затем они похитили паспорт мужчины, пообещав вернуть документ после перевода криптовалюты.

В июне 2020 года Петроградский районный суд вынес фигурантам обвинительный приговор по ч.3 ст.161 УК РФ (грабеж), исключив из обвинения хищение криптовалюты. "Суд пришел к выводу, что криптовалюта не является средством платежа на территории РФ, ее нельзя признать объектом гражданских прав и предметом преступления", - уточняют в прокуратуре.

Апелляционным определением Санкт-Петербургского городского суда приговор районного суда в этой части оставлен без изменения.

Прокуратура Петербурга, не согласившись с состоявшимися судебными решениями, обжаловала их. Третий кассационный суд общей юрисдикции согласился с позицией надзорного ведомства: отменил ранее вынесенные решения и направил дело на новое рассмотрение. "Суд кассационной инстанции согласился с доводами прокуратуры Петербурга о том, что цифровая валюта могла быть принята в качестве средства платежа, продана и конвертирована в рубли, которыми противоправно завладели фигуранты уголовного дела", - отмечает пресс-служба.

Сообщается, что при новом рассмотрении дела Петроградский районный суд также согласился с прокуратурой и признал криптовалюту предметов хищения.

Апелляционным определением Санкт-Петербургского городского суда в части осуждения и квалификации действий виновных приговор оставлен без изменения.

Как сообщалось, в начале апреля районный суд в Петербурге разрешил следователю арестовать украденную криптовалюту. Суд указал, что основным отличием цифровых денег от обычных является только способ их возникновения. "Криптовалюта используется как средство платежа, инвестиций и накопления сбережений, то есть имеет материальную ценность, соответственно, признается судом как иное имущество и свидетельствует о наличии предмета преступления по смыслу примечания к ст.158 УК РФ, на которое может быть наложен арест", - отмечено в решении.