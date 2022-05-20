Ученые заинтересовались феноменом глубинной подледной рыбалки на Байкале

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Места зимнего скопления омуля, где популярна глубинная подледная рыбалка, планируется обследовать на озере Байкал в ходе научной экспедиции в мае. Об этом сообщил руководитель Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Владимир Петерфельд.

"Необходимо обследовать участки, где фактически на склонах всю зиму стоял омуль на 150-170 м. Он всю зиму там простоял", - заявил Петерфельд на пресс-конференции в иркутском пресс-центре "Интерфакса" в пятницу.

"Мне бы раньше сказали, что там есть серьезные скопления, я бы сказал: да нет, что он там будет делать, это не характерное для омуля распределение зимнее", - отметил ученый.

По его словам, развивающаяся в последнее время "семимильными шагами" глубинная подледная рыбалка дает понять, что омуль зимой – рыба активная.

"Она открыла те места и дала понять, что да, к моему удивлению, эта рыба активная. Мы раньше считали, что она зимой стоит на свалах (подводные обрывы - ИФ), а после зимней "спячки" выходит в зону привальную. (...) Ничего подобного, она очень активно двигается в зимний период", - отметил Петерфельд.

Обследовать эти участки зимнего скопления омуля предполагается в ходе совместной экспедиции с Лимнологическим институтом Сибирского отделения РАН. Как сообщалось, она пройдет 23-28 мая, ученые постараются определить численность омуля в Байкале с помощью гидроакустического метода с использованием траления.