Жительница Энгельса осуждена за серию краж денег в поликлиниках

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Саратове Кировский суд отправил на два года в колонию общего режима 47-летнюю жительницу Энгельса за серию краж денег у пациентов поликлиник, сообщила областная прокуратура.

Следствие и суд установили, что с ноября 2019 года по июнь 2020 года подсудимая приходила в поликлиники, наблюдала за посетителями и, когда они отвлекались, вытаскивала у них из сумок кошельки. Всего ее уличили в шести таких кражах.

4 августа 2020 года на рынке у стадиона "Волга" женщина вынула из заднего кармана брюк у мужчины кошелек и пенсионное удостоверение. В прокуратуре отметили, что это произошло буквально на глазах у патрульных полицейских. Подозреваемая попыталась уйти, но ее задержали.

Суд признал ее виновной по статьям о краже и покушении на кражу (ст.158, ст.30 УК).