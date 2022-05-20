BMW сбила двух детей на электросамокатах в саратовском Балаково

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Двоих мальчиков 13 и 14 лет госпитализировали в результате ДТП в городе Балаково Саратовской области в пятницу, сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

По предварительным данным, авария произошла в 14:50 около жилого дома на набережной Леонова. 48-летний водитель автомобиля BMW Х5, выезжая с дворовой территории, сбил катавшихся на электросамокатах детей.

Оба ребенка доставлены в больницу. Состояние детей врачи оценивают как средне-тяжелое, уточнили в региональном Минздраве "Интерфаксу".