Бывший замглавы ЦУ Ростехнадзора приговорен к 10 годам колонии за взятки

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд в Иваново признал бывшего заместителя руководителя Центрального управления (ЦУ) Ростехнадзора Владимира Ивченко виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размере, сообщает региональная прокуратура.

Подсудимого приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 20 млн рублей. Он также лишен права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на три года, говорится в сообщении.

Суд установил, что чиновник с июля 2013 по октябрь 2015 наладил систему получения взяток от поднадзорных организаций, осуществлять которую ему помогали его подчиненные.

Сотрудники ведомства создавали препятствия различным предприятиям в получении лицензий и направляли их в подконтрольные организации, которые под видом платных услуг оказывали им помощь в выдаче Ростехнадзором необходимых разрешений.

Таким образом подельники получили порядка 9 млн рублей, которые поделили между собой, говорится в сообщении.